3200 करोड़ घोटाला केस में बड़ा मोड़, EOW ने 2 आरोपियों को भेजा जेल, विशेष न्यायालय का आदेश

इसकी अवधि पूरी पर मंगलवार को रायपुर न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि शराब घोटाले की ब्लैक मनी को केके श्रीवास्तव और देवेंद्र सफेद करने का काम करते थे। ईडी को जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर श्रीवास्तव को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। इस समय प्रकरण की जांच चल रही है। इसे देखते हुए दोनों को जेल भेजने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से किसी भी तरह का आवेदन नहीं लगाए जाने पर दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।