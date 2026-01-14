3200 करोड़ घोटाला केस में बड़ा मोड़, EOW ने 2 आरोपियों को भेजा जेल, विशेष न्यायालय का आदेश

ईओडब्ल्यू की सख्ती (photo source- Patrika)
CG Scam News: ईओडब्ल्यू 3200 करोड रुपए के शराब और कोयला घोटाले में पूछताछ करने के बाद कथित तांत्रिक केके श्रीवास्तव और देवेंद्र डडसेना को 27 जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया गया है। दोनों को 9 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था।
इसकी अवधि पूरी पर मंगलवार को रायपुर न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि शराब घोटाले की ब्लैक मनी को केके श्रीवास्तव और देवेंद्र सफेद करने का काम करते थे। ईडी को जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर श्रीवास्तव को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। इस समय प्रकरण की जांच चल रही है। इसे देखते हुए दोनों को जेल भेजने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से किसी भी तरह का आवेदन नहीं लगाए जाने पर दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
CG Scam News: बता दें कि स्मार्ट सिटी परियोजना में 500 करोड़ रुपए का काम दिलाने का झांसा देकर दिल्ली के कारोबारी से केके श्रीवास्तव और उसके पुत्र ने 15 करोड़ रुपए ठगे थे। थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने पर गिरफ्तारी के डर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।
खारिज होते ही दोनों फरार हो गए थे। ईओडब्ल्यू ने छापेमारी कर भोपाल से गिरफ्तार किया था। वहीं, कोयला घोटाले में फरार आरोपी रामगोपाल अग्रवाल का करीबी देवेंद्र डडसेना घोटाले की रकम मैनेज करने का काम करता था। दोनों की संलिप्ता को देखते हुए पूछताछ करने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया गया था।
