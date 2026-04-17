CGMSC घोटाला में 660 करोड़ केस में 3500 पन्नों का चालान पेश, EOW की बड़ी कार्रवाई, 4 आरोपी नामजद

CGMSC Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईओडब्ल्यू ने 660 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) में विशेष न्यायाधीश की अदालत में 3500 पन्नों का पूरक चालान पेश किया। इसमें रेकॉर्डर्स एण्ड मेडिकेयर सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड पंचकुला के डायरेक्टर अभिषेक कौशल, शारदा इंडस्ट्रीज रायपुर के संचालक राकेश जैन, रेकॉर्डर्स एण्ड मेडिकेयर सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड के लाइजनर (मुख्य आरोपी शशांक चोपड़ा के जीजा) ङ्क्षप्रस जैन और डायसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुम्बई के मार्केङ्क्षटग हेड कुंजल शर्मा को आरोपी बनाया गया है।