जल्द करें… इंजीनियरिंग कॉलेजों में 3950 सीटें खाली, चौथे राउंड में पंजीयन का आज अंतिम दिन, इस जारी होगी मेरिट सूची

इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए चौथे काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। इच्छूक विद्यार्थी 9 अगस्त तक पंजीयन करा सकते है। मेरिट सूची 11 अगस्त को जारी की जाएगी। संस्था स्तर पर आबंटन हेतु अवसर लेने के लिए विद्यार्थियों को संबंधित संस्था में 12 अगस्त को उपस्थित होना होगा। उसके बाद संस्था द्वारा आबंटित सीटों पर प्रवेश लेने का कार्य 14 अगस्त तक चलेगा। यदि कोई विद्यार्थी 12 अगस्त को उपस्थित नहीं हो पाता है तो उनके लिए 14 अगस्त को 1.30 बजे से 5.30 बजे तक प्रवेश देने की कार्यवाही की जाएगी।