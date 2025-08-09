9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

जल्द करें… इंजीनियरिंग कॉलेजों में 3950 सीटें खाली, चौथे राउंड में पंजीयन का आज अंतिम दिन, इस जारी होगी मेरिट सूची

College Admission 2025: राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अभी लगभग 3950 सीटें खाली है। जिसे लेकर अतिरिक्त चौथे राउंड की काउंसलिंग की जा रही है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 09, 2025

चौथे राउंड की काउंसलिंग फोटो: AI
चौथे राउंड की काउंसलिंग फोटो: AI

College Admission 2025: राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अभी लगभग 3950 सीटें खाली है। जिसे लेकर अतिरिक्त चौथे राउंड की काउंसलिंग की जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए आज अंतिम दिन है।

डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ओर से जारी किए गए इंस्टीट्यूट वाइस मेरिट लिस्ट के अनुसार, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर और बिलासपुर दोनों ही जगह की सीटें भर चुकी हैं। इसके साथ ही पहले बार सीजीआईटी में प्रवेश हो रहे है। जहां 448 सीटें अभी रिक्त हैं। इसे विभागानुसार देखा जाए तो इनमें सबसे ज्यादा सीटें 140 से ज्यादा सीटें कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की हैं। राज्य के लगभग 27 इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट खाली हैं। सीटों की जानकारी के लिए अभ्यर्थी टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर! MBBS में प्रवेश के लिए अब 10 अगस्त तक पंजीयन, इस दिन जारी होगी आवंटन सूची
रायपुर
मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर (Photo source- Patrika)

मेरिट सूची जारी होगी 11 को

इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए चौथे काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। इच्छूक विद्यार्थी 9 अगस्त तक पंजीयन करा सकते है। मेरिट सूची 11 अगस्त को जारी की जाएगी। संस्था स्तर पर आबंटन हेतु अवसर लेने के लिए विद्यार्थियों को संबंधित संस्था में 12 अगस्त को उपस्थित होना होगा। उसके बाद संस्था द्वारा आबंटित सीटों पर प्रवेश लेने का कार्य 14 अगस्त तक चलेगा। यदि कोई विद्यार्थी 12 अगस्त को उपस्थित नहीं हो पाता है तो उनके लिए 14 अगस्त को 1.30 बजे से 5.30 बजे तक प्रवेश देने की कार्यवाही की जाएगी।

सीजीआईटी जशपुर में सबसे ज्यादा सीट रिक्त

छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीजीआईटी) जगदलपुर में 30, रायगढ़ में 113, कवर्धा में 135, जशपुर में 170 सीट खाली है। सीजीआईटी रायगढ़ के मैकेनिकल डिपार्टमेंट (ऑटोमोबाइल) में 55, इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्यूनिकेशन (वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी) में 54 और कम्प्यूटर साइंस (डाटा साइंस) में 4 रिक्त है।

ऐसे ही सीजीआईटी कबीरधाम में इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्यूनिकेशन (वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी) के 59, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स (पॉवर सिस्टम) में 54, कम्प्यूटर साइंस (डाटा साइंस) में 22 सीट और सीजीआईटी जशपुर के रोबोटिक्स एंड एआई में 57, कम्प्यूटर साइंस (सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग) में 54, कम्प्यूटर साइंस (इंटरनेट ऑफ थिंक्स) में 59 सीट रिक्त है। साथ ही जगदलपुर में इलेक्ट्रोनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन में 20, माइनिंग में 6, रोबोटिक्स एंड एआई में 2 के साथ ही मैकेनिकल व कम्प्यूटर साइंस में एक-एक सीट खाली है।

ये भी पढ़ें

दुर्ग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डेंटिस्ट को बनाया अधीक्षक, एमडी-एमएस डॉक्टरों को किया नजरअंदाज, उठे सवाल
रायपुर
डॉक्टर (फोटो पत्रिका नेटवर्क)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2025 09:20 am

Published on:

09 Aug 2025 09:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / जल्द करें… इंजीनियरिंग कॉलेजों में 3950 सीटें खाली, चौथे राउंड में पंजीयन का आज अंतिम दिन, इस जारी होगी मेरिट सूची

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.