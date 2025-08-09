जल्द करें… इंजीनियरिंग कॉलेजों में 3950 सीटें खाली, चौथे राउंड में पंजीयन का आज अंतिम दिन, इस जारी होगी मेरिट सूची

College Admission 2025: राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अभी लगभग 3950 सीटें खाली है। जिसे लेकर अतिरिक्त चौथे राउंड की काउंसलिंग की जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए आज अंतिम दिन है।
डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ओर से जारी किए गए इंस्टीट्यूट वाइस मेरिट लिस्ट के अनुसार, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर और बिलासपुर दोनों ही जगह की सीटें भर चुकी हैं। इसके साथ ही पहले बार सीजीआईटी में प्रवेश हो रहे है। जहां 448 सीटें अभी रिक्त हैं। इसे विभागानुसार देखा जाए तो इनमें सबसे ज्यादा सीटें 140 से ज्यादा सीटें कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की हैं। राज्य के लगभग 27 इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट खाली हैं। सीटों की जानकारी के लिए अभ्यर्थी टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।
इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए चौथे काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। इच्छूक विद्यार्थी 9 अगस्त तक पंजीयन करा सकते है। मेरिट सूची 11 अगस्त को जारी की जाएगी। संस्था स्तर पर आबंटन हेतु अवसर लेने के लिए विद्यार्थियों को संबंधित संस्था में 12 अगस्त को उपस्थित होना होगा। उसके बाद संस्था द्वारा आबंटित सीटों पर प्रवेश लेने का कार्य 14 अगस्त तक चलेगा। यदि कोई विद्यार्थी 12 अगस्त को उपस्थित नहीं हो पाता है तो उनके लिए 14 अगस्त को 1.30 बजे से 5.30 बजे तक प्रवेश देने की कार्यवाही की जाएगी।
छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीजीआईटी) जगदलपुर में 30, रायगढ़ में 113, कवर्धा में 135, जशपुर में 170 सीट खाली है। सीजीआईटी रायगढ़ के मैकेनिकल डिपार्टमेंट (ऑटोमोबाइल) में 55, इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्यूनिकेशन (वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी) में 54 और कम्प्यूटर साइंस (डाटा साइंस) में 4 रिक्त है।
ऐसे ही सीजीआईटी कबीरधाम में इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्यूनिकेशन (वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी) के 59, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स (पॉवर सिस्टम) में 54, कम्प्यूटर साइंस (डाटा साइंस) में 22 सीट और सीजीआईटी जशपुर के रोबोटिक्स एंड एआई में 57, कम्प्यूटर साइंस (सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग) में 54, कम्प्यूटर साइंस (इंटरनेट ऑफ थिंक्स) में 59 सीट रिक्त है। साथ ही जगदलपुर में इलेक्ट्रोनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन में 20, माइनिंग में 6, रोबोटिक्स एंड एआई में 2 के साथ ही मैकेनिकल व कम्प्यूटर साइंस में एक-एक सीट खाली है।