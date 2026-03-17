CG News: विदेशी करेंसी के नाम पर 4.50 लाख की ठगी, हावड़ा पहुंच आरोपी को किया गिरफ्तार

मामले का खुलासा करते हुए क्राइम एंड साइबर डीसीपी स्मृतिक राजनाला ने बताया कि ट्रेवल्स कारोबारी हरदीप सिंह होरा को हर्षित अग्रवाल नामक व्यक्ति ने अमरीका और लंदन में होटल बुकिंग कराने के लिए कहा। इस दौरान उसने वहां विदेशी करेंसी की जरूरत भी बताई। बाद में वह करेंसी टॉवर में कारोबारी से मिलने पहुंचा। भारतीय करेंसी देने के एवज में 18000 यूएसडी और 2000 जीबीपी ले गया। लेकिन उन्हें इंडियन करेंसी नहीं दी। इसकी शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने केस दर्ज आरोपी की तलाश शुरू की।