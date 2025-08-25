Indian Railway: रायपुर-जबलपुर इंटरसिटी में 22 दिन में 40 हजार यात्रियों ने किया सफर, जानें क्या है ट्रेन का समय

Indian Railway: रायपुर-जबलपुर-रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को यात्रियों का बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। यही वजह है कि 22 दिनों में इस ट्रेन में रायपुर से जबलपुर और जबलपुर से रायपुर तक करीब 40 हजार से ज्यादा यात्रियों ने सफर कर लिया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 22 दिनों में 15 लाख रुपए से ज्यादा का राजस्व रेलवे को प्राप्त हुआ है।
जबलपुर तक केवल सीधी दो ट्रेन ही होने की वजह से इंटरसिटी में भी यात्रियों का काफी दबाव रहता है। इंटरसिटी से पहले जबलपुर तक केवल अमरकंटक एक्सप्रेस के भरोसे ही यात्रियों को रहना पड़ता था। इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू होने से गोंदिया, बालाघाट और जबलपुर जाने वाले यात्रियों को सहूलियत हो गई है। काफी समय से इस रूट पर ट्रेन चलाने की मांग की जा रही थी। बता दें कि रायपुर-जबलपुर-रायपुर इंटरसिटी का संचालन तीन अगस्त से शुरू हुआ है।
त्योहार सीजन का मिला फायदा: इंटरसिटी एक्सप्रेस में इसकी शुरुआत से ही आरक्षण में वेटिंग रही। वहीं इस माह त्यौहारी सीजन होने का अच्छा खासा फायदा मिला। इस माह रक्षाबंधन, 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी, पोला, तीजा समेत अनेक त्यौहार और छुट्टियां होने से यात्रियों का रिस्पांस अच्छा रहा। इसके कारण यह ट्रेन फुल चल रही है। एसी कोच में कई दिनों तक वेटिंग की स्थिति रही।
रायपुर-जबलपुर-रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रतिदिन चलाई जाल रही है। यह ट्रेन रायपुर से दोपहर 2 बजकर 45 मिनट पर प्रस्थान करती है, जो कि रात में 10 बजकर 45 मिनट पर जबलपुर पहुंचती है। वहीं अगली सुबह 6 बजे जबलपुर से प्रस्थान करके, 1 बजकर 50 मिनट पर रायपुर आती है।