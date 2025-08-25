Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Indian Railway: रायपुर-जबलपुर इंटरसिटी में 22 दिन में 40 हजार यात्रियों ने किया सफर, जानें क्या है ट्रेन का समय

Indian Railway: रायपुर तक करीब 40 हजार से ज्यादा यात्रियों ने सफर कर लिया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 22 दिनों में 15 लाख रुपए से ज्यादा का राजस्व रेलवे को प्राप्त हुआ है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 25, 2025

Indian Railway: रायपुर-जबलपुर इंटरसिटी में 22 दिन में 40 हजार यात्रियों ने किया सफर, जानें क्या है ट्रेन का समय
इंटरसिटी में 22 दिन में 40 हजार यात्रियों ने किया सफर, (Photo Patrika)

Indian Railway: रायपुर-जबलपुर-रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को यात्रियों का बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। यही वजह है कि 22 दिनों में इस ट्रेन में रायपुर से जबलपुर और जबलपुर से रायपुर तक करीब 40 हजार से ज्यादा यात्रियों ने सफर कर लिया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 22 दिनों में 15 लाख रुपए से ज्यादा का राजस्व रेलवे को प्राप्त हुआ है।

जबलपुर तक केवल सीधी दो ट्रेन ही होने की वजह से इंटरसिटी में भी यात्रियों का काफी दबाव रहता है। इंटरसिटी से पहले जबलपुर तक केवल अमरकंटक एक्सप्रेस के भरोसे ही यात्रियों को रहना पड़ता था। इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू होने से गोंदिया, बालाघाट और जबलपुर जाने वाले यात्रियों को सहूलियत हो गई है। काफी समय से इस रूट पर ट्रेन चलाने की मांग की जा रही थी। बता दें कि रायपुर-जबलपुर-रायपुर इंटरसिटी का संचालन तीन अगस्त से शुरू हुआ है।

त्योहार सीजन का मिला फायदा: इंटरसिटी एक्सप्रेस में इसकी शुरुआत से ही आरक्षण में वेटिंग रही। वहीं इस माह त्यौहारी सीजन होने का अच्छा खासा फायदा मिला। इस माह रक्षाबंधन, 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी, पोला, तीजा समेत अनेक त्यौहार और छुट्टियां होने से यात्रियों का रिस्पांस अच्छा रहा। इसके कारण यह ट्रेन फुल चल रही है। एसी कोच में कई दिनों तक वेटिंग की स्थिति रही।

ट्रेन का समय इस प्रकार

रायपुर-जबलपुर-रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रतिदिन चलाई जाल रही है। यह ट्रेन रायपुर से दोपहर 2 बजकर 45 मिनट पर प्रस्थान करती है, जो कि रात में 10 बजकर 45 मिनट पर जबलपुर पहुंचती है। वहीं अगली सुबह 6 बजे जबलपुर से प्रस्थान करके, 1 बजकर 50 मिनट पर रायपुर आती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 01:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Indian Railway: रायपुर-जबलपुर इंटरसिटी में 22 दिन में 40 हजार यात्रियों ने किया सफर, जानें क्या है ट्रेन का समय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.