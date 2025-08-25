Indian Railway: रायपुर-जबलपुर इंटरसिटी में 22 दिन में 40 हजार यात्रियों ने किया सफर, जानें क्या है ट्रेन का समय

जबलपुर तक केवल सीधी दो ट्रेन ही होने की वजह से इंटरसिटी में भी यात्रियों का काफी दबाव रहता है। इंटरसिटी से पहले जबलपुर तक केवल अमरकंटक एक्सप्रेस के भरोसे ही यात्रियों को रहना पड़ता था। इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू होने से गोंदिया, बालाघाट और जबलपुर जाने वाले यात्रियों को सहूलियत हो गई है। काफी समय से इस रूट पर ट्रेन चलाने की मांग की जा रही थी। बता दें कि रायपुर-जबलपुर-रायपुर इंटरसिटी का संचालन तीन अगस्त से शुरू हुआ है।