तीजा पर्व पर यात्रियों को राहत, SECR ने की स्पेशल ट्रेन की सुविधा, जानें कब से होगी शुरू

गाड़ी संख्या 06803/06804 रायपुर-अनूपपुर-रायपुर तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू का संचालन 24 और 28 अगस्त को होगा। यह ट्रेन रायपुर से सुबह 4.50 बजे रवाना होकर बिलासपुर होते हुए 10.15 बजे अनूपपुर पहुंचेगी। वापसी ट्रेन दोपहर 1.30 बजे अनूपपुर से चलेगी और शाम 7.15 बजे रायपुर पहुंचेगी। बिलासपुर से सफर करने वाली महिलाओं को इस ट्रेन से बड़ी राहत मिलेगी।