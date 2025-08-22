तीजा पर्व पर यात्रियों को राहत, SECR ने की स्पेशल ट्रेन की सुविधा, जानें कब से होगी शुरू

CG Special Train: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तीजा पर्व पर महिलाओं की भीड़ और आवागमन को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संया में महिलाएँ मायके जाती हैं। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू ट्रेनें रायपुर-अनूपपुर और रायपुर-ताड़ोकी मार्ग पर चलाई जाएंगी।
गाड़ी संया 06805/06806 रायपुर-ताड़ोकी-रायपुर फेस्टिवल फास्ट मेमू 25 और 29 अगस्त को चलेगी। यह ट्रेन रायपुर से सुबह 6 बजे रवाना होकर बिलासपुर, भाटापारा, दुर्ग रूट से होते हुए 10.15 बजे ताड़ोकी पहुँचेगी। वापसी ट्रेन दोपहर 12 बजे ताड़ोकी से रवाना होकर शाम 4.25 बजे रायपुर पहुँचेगी।
गाड़ी संख्या 06803/06804 रायपुर-अनूपपुर-रायपुर तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू का संचालन 24 और 28 अगस्त को होगा। यह ट्रेन रायपुर से सुबह 4.50 बजे रवाना होकर बिलासपुर होते हुए 10.15 बजे अनूपपुर पहुंचेगी। वापसी ट्रेन दोपहर 1.30 बजे अनूपपुर से चलेगी और शाम 7.15 बजे रायपुर पहुंचेगी। बिलासपुर से सफर करने वाली महिलाओं को इस ट्रेन से बड़ी राहत मिलेगी।