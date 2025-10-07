CG News: 47 फीसदी घरों में लगे स्मार्ट मीटर, दिसंबर से मोबाइल की तरह रिचार्ज होंगे बिजली के मीटर,

CG News: @ दिनेश कुमार। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने का काम करीब 47 फीसदी पूरा हो गया है। फीटर मीटर लगाने का काम 100 फीसदी हो चुका है। वहीं, ट्रांसफार्मर में 21 फीसदी स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं, सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी करीब पूरा हो गया है। सीएसपीडीसीएल ने प्रदेशभर के करीब 59 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य 2027-28 तक रखा है।