रायपुर

CG News: 47 फीसदी घरों में लगे स्मार्ट मीटर, दिसंबर से मोबाइल की तरह रिचार्ज होंगे बिजली के मीटर

CG News: सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मीटर में प्री-पेड व्यवस्था इसी साल दिसंबर माह में लागू करने की योजना है। सरकार के पास प्रस्ताव को स्वीकृत के लिए भेजा गया है।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 07, 2025

CG News: 47 फीसदी घरों में लगे स्मार्ट मीटर, दिसंबर से मोबाइल की तरह रिचार्ज होंगे बिजली के मीटर,

घरों में लगे स्मार्ट मीटर, (Photo Patrika)

CG News: @ दिनेश कुमार। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने का काम करीब 47 फीसदी पूरा हो गया है। फीटर मीटर लगाने का काम 100 फीसदी हो चुका है। वहीं, ट्रांसफार्मर में 21 फीसदी स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं, सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी करीब पूरा हो गया है। सीएसपीडीसीएल ने प्रदेशभर के करीब 59 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य 2027-28 तक रखा है।

अब तक करीब 28 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जिसमें रायपुर सिटी और रीजनल से करीब 11.29 लाख उपभोक्ता हैं। सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मीटर में प्री-पेड व्यवस्था इसी साल दिसंबर माह में लागू करने की योजना है। सरकार के पास प्रस्ताव को स्वीकृत के लिए भेजा गया है। सरकार से हरी झंडी मिलते ही प्री-पेड सिस्टम लागू तक दिया जाएगा।

तीन कंपनियां कर रहीं काम

तीन कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रही हैं। रायपुर में टाटा पावर को काम मिला है। हाइप्रिंट जीनस पावर के साथ सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर में और जीनस पावर दुर्ग, राजनांदगांव और जगदलपुर में स्मार्ट मीटर लगा रही हैं।

पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक रहेगा। जितनी बिजली खपत उतना ही बैलेंस उपभोक्ताओं के रिचार्ज से कटेगा। इसके अलावा माइनस 300 रुपए तक अतिरिक्त बैलेंस होने के बाद ही उपभोक्ता की बिजली सप्लाई बंद होगी। उसके रिचार्ज करने के साथ ही पहले का बकाया 300रुपए बैलेंस से कट जाएगा। माइनस 300 से ज्यादा बकाया होने पर सप्लाई ऑटोमेटिक रूप से बंद हो जाएगी।

रिचार्ज खत्म होने की एसएमएस से सूचना

उपभोक्ताओं को प्रतिदिन बिजली खपत की जानकारी और बिजली बिल की जानकारी मिलेगी। उपभोक्ताओं को रिचार्ज में खर्च बजट की सूचना हर सप्ताह एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। वहीं, जब रिचार्ज खत्म होने वाला होगा, तो अलर्ट की सूचना सप्ताह मेें तीन बार दी जाएगी।

मीटर उपभोक्ता इतने लगे

फीडर मीटर 5854 5854

वितरण ट्रांस. 245424 51568

कन्ज्यूमर 5843801 2752429

07 Oct 2025 01:00 pm

07 Oct 2025 01:00 pm

