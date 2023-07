राजधानी में बड़ा प्रदर्शन, किसी ने टमाटर के लिए मांगा लोन तो किसी ने की यह बड़ी मांग...पुलिस के साथ भी हुई झूमाझटकी

राजधानी में बड़ा प्रदर्शन, किसी ने टमाटर के लिए मांगा लोन तो किसी ने की यह बड़ी मांग...पुलिस के साथ भी हुई झूमाझटकी

रायपुरPublished: Jul 14, 2023 03:30:37 pm Submitted by: Khyati Parihar

Performance of 5 organizations in the state: रायपुर। 1. शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप, आप ने किया प्रदर्शन: आम आदमी पार्टी (आप) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली और बदहाल शिक्षा व्यवस्था का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई। कार्यकर्ताओं की मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच नहीं होने पर पार्टी ने प्रदेशभर में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है।