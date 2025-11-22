MRI–सीटी स्कैन के लिए 54 करोड़ की घोषणा, सिर्फ 28 करोड़ मिले, APL मरीजों को OPD में बड़ी राहत…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के आंबेडकर अस्पताल के रेडियो डायग्नोसिस विभाग में एमआरआई व सीटी स्कैन मशीनें पुरानी होती जा रही हैं। नई मशीन की जरूरत है, इसलिए राज्य बजट में दोनों मशीनों के लिए 54.4 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। इसमें 3 टेस्ला एमआरआई के लिए 28.5 करोड़ व 256 स्लाइस सीटी स्कैन के लिए 26 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। घोषणा के विपरीत शासन ने एमआरआई के लिए 15 व सीटी स्कैन के लिए 13 करोड़ का फंड दिया है। अस्पताल प्रबंधन ने इस पर आपत्ति जताते हुए बजट में घोषित राशि जारी करने की मांग की है।