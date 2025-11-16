Dhamtari News: धमतरी में जल्द शुरू होगी बड़ी रेल लाइन, रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन का किया अवलोकन

इसके पूर्व शुक्रवार को रेलवे विभाग के अधिकारियों ने स्टेशनपारा पहुंचकर मौखिक रूप से कब्जाधारियों को 3 दिन के भीतर कब्जा हटाने निर्देशित किया था। उल्लेखनीय है कि रेलवे की भूमि में अभी भी 170 लोग काबिज है। स्टेशन पारा में 70 परिवार और सड़क किनारे के अलावा देवार डेरा के आसपास 100 लोग काबिज हैं, जिसमें 60 देवार परिवार और 40 अन्य परिवार शामिल हैं। इधर रायपुर से केन्द्री और राजिम तक पटरी बिछाकर 18 सितंबर 2025 से रेल परिचालन शुरू किया जा चुका है। रायपुर से धमतरी तक 67.20 किमी की रेल लाइन बिछाकर बड़ी रेल प्रारंभ किया जाना है।