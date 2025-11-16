Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

Dhamtari News: धमतरी में जल्द शुरू होगी बड़ी रेल लाइन, रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन का किया अवलोकन

Dhamtari News: धमतरी से रायपुर के बीच चलने वाली बड़ी रेल लाइन में पटरी बिछाने का काम 15 किमी शेष है। रेल लाइन बिछने के बाद जनवरी महीने के अंत तक बड़ी रेल लाइन कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

धमतरी

image

Love Sonkar

Nov 16, 2025

Dhamtari News: धमतरी में जल्द शुरू होगी बड़ी रेल लाइन, रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन का किया अवलोकन

रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन का किया अवलोकन (photo patrika)

Dhamtari News: धमतरी में बड़ी रेल लाइन को जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। शनिवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के 7 सदस्यीय अधिकारियों की टीम ने धमतरी के निर्माणाधीन स्टेशन का अवलोकन किया। उन्होंने सिग्नल और टेलीकाम के कार्यों के अलावा अन्य निर्माणाधीन कार्यों की रिपोर्ट ली।

धमतरी से रायपुर के बीच चलने वाली बड़ी रेल लाइन में पटरी बिछाने का काम 15 किमी शेष है। रेल लाइन बिछने के बाद जनवरी महीने के अंत तक बड़ी रेल लाइन कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि अभी तक धमतरी स्टेशन के आसपास काबिज लोगाें को अन्य स्थानों पर व्यवस्थापन नहीं कराया जा सका है। धमतरी स्टेशन में भवन निर्माण कार्य 80 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है।

इसके पूर्व शुक्रवार को रेलवे विभाग के अधिकारियों ने स्टेशनपारा पहुंचकर मौखिक रूप से कब्जाधारियों को 3 दिन के भीतर कब्जा हटाने निर्देशित किया था। उल्लेखनीय है कि रेलवे की भूमि में अभी भी 170 लोग काबिज है। स्टेशन पारा में 70 परिवार और सड़क किनारे के अलावा देवार डेरा के आसपास 100 लोग काबिज हैं, जिसमें 60 देवार परिवार और 40 अन्य परिवार शामिल हैं। इधर रायपुर से केन्द्री और राजिम तक पटरी बिछाकर 18 सितंबर 2025 से रेल परिचालन शुरू किया जा चुका है। रायपुर से धमतरी तक 67.20 किमी की रेल लाइन बिछाकर बड़ी रेल प्रारंभ किया जाना है।

