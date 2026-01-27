नेचर लवर्स के लिए जन्नत बना छत्तीसगढ़, गंगरेल से चित्रकोट तक घूमने की 7 बेस्ट जगहें, जानें कैसे पहुंचें और कहां ठहरें?

नेचर लवर्स के लिए जन्नत बना छत्तीसगढ़ (photo source- Patrika)
CG Tourism: छत्तीसगढ़ का नेचर सर्दियों के मौसम में सबसे अच्छा होता है। हरी-भरी हरियाली, झरने और जंगल बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आप जनवरी की छुट्टियों में परिवार या दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो धमतरी में गंगरेल डैम और रायपुर के पास घटारानी सबसे अच्छे ऑप्शन हैं।
ये जगहें न सिर्फ नेचुरल ब्यूटी से भरी हैं, बल्कि वॉटर स्पोर्ट्स, पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी हैं। यहां आपको हरी-भरी हरियाली, झरने, वॉटर स्पोर्ट्स, पिकनिक और फोटोग्राफी के मौके मिलेंगे। आप घूमने-फिरने, खाने-पीने के साथ-साथ खूब मस्ती भी कर सकते हैं।
जतमई मंदिर गरियाबंद जिले के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक बड़ी धार्मिक जगह है। यह मंदिर हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप, जतमई माता को समर्पित है। यह एक धार्मिक और टूरिस्ट जगह के तौर पर मशहूर है। मंदिर के बहुत पास एक झरना बहता है। जंगलों से घिरे मंदिर और बहते सफेद पानी का नज़ारा मन और आंखों को बहुत अच्छा लगता है।
धमतरी के गंगरेल डैम को टूरिज्म के लिए बहुत खूबसूरती से डेवलप किया गया है। इसमें एक सुंदर गार्डन है। विज़िटर्स को समुद्र किनारे का एक्सपीरियंस देने के लिए, लगभग एक किलोमीटर तक फैला एक आर्टिफिशियल बीच बनाया गया है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ परिवार और दोस्त बाहर का मज़ा ले सकते हैं।
यहां कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ उपलब्ध हैं, जिनमें कमांडो नेट, रोप लाइनिंग, ज़िप लाइनिंग, वॉटर साइकलिंग, कयाक, पैरासेलिंग और ऑक्टेन शामिल हैं। बोटिंग के ऑप्शन 50 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक हैं। यह मंदिर अभी बन रहा है, लेकिन सोशल मीडिया फोटो शूट के लिए यह एक खूबसूरत जगह है। छत्तीसगढ़ के एक कोने में स्थित यह शानदार मंदिर NH-30 जगदलपुर रोड पर बालोद जिले से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। इसे गंगरेल का आखिरी पॉइंट भी माना जाता है।
चिल्फी वैली और भोरमदेव छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में मौजूद दो खास टूरिस्ट जगहें हैं। चिल्फी वैली अपनी कुदरती खूबसूरती और हरे-भरे नज़ारों के लिए जानी जाती है, जबकि भोरमदेव मंदिर अपने ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजिकल महत्व के लिए मशहूर है। यह वैली कवर्धा जिले में मैकल पहाड़ों की रेंज में है। बारिश के मौसम में इस वैली से गाड़ी चलाना एक पॉपुलर अनुभव है। इस रास्ते पर रानी-धारा झरने देखे जा सकते हैं।
CG Tourism: यहां की हरियाली और हरे-भरे जंगल वाले इलाके से होकर ड्राइव करना मन को सुकून देगा। हालांकि यहां एक वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी है, लेकिन मानसून में यह बंद रहता है। फिर भी, आप यहां की कुदरती हरियाली और शांत माहौल का मज़ा ले सकते हैं। इस इलाके में कुछ रिसॉर्ट हैं जहां आप एक रात रुक सकते हैं। रायपुर लौटते समय खिड़की से जंगली जानवरों को भी देख सकते हैं।
मैनपाट में झरनों और कई दूसरी खूबसूरत जगहों के साथ-साथ ताऊ की फसल भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। तिब्बती समुदाय के कैंप भी देखने लायक हैं। सात अलग-अलग तिब्बती कैंपों में शांति के झंडे हवा में लहराते हैं, जो एक खास शांति देते हैं। बौद्ध मठ और मंदिर भी हमेशा घूमने के लिए खुले रहते हैं।
मैनपाट में यहां भी घूम सकते हैं-
उल्टा पानी: यहां ग्रेविटी का नियम फेल होता दिखता है। सड़क पर मैग्नेटिक असर की वजह से चार पहिया वाहन और पानी ढलान से नीचे लुढ़कने के बजाय ऊपर की ओर जाने लगते हैं।
दलदल: छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर तरह के लोग दलदल में कूदते-खेलते हैं। यहां की धरती हिलती है। धरती झूले की तरह हिलने लगती है। घने साल के जंगलों के बीच यह दलदल मैनपाट के आकर्षण का मुख्य केंद्र है।
इसके अलावा, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, परपतिया, तिब्बती मठ मंदिर, तिब्बती कैंप, मेहता पॉइंट, टांगीनाथ मंदिर मुख्य टूरिस्ट सेंटर हैं। सड़क से मैनपाट पहुंचने के लिए गाड़ियों को इसी घाटी से होकर गुजरना पड़ता है।
CG Tourism: इस झरने का आकार घोड़े की नाल जैसा है। यहां इंद्रावती नदी का पानी करीब 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है। बारिश के मौसम में 7 से ज़्यादा धाराएं नीचे गिरती हैं। सर्दियों और गर्मियों में 2 से 3 धाराएं नीचे गिरती हैं। इस झरने के नीचे, चट्टानों के बीच एक छोटी सी गुफा में एक शिवलिंग है।
साल भर झरने से गिरने वाले पानी से शिवलिंग का अभिषेक होता है। कहा जाता है कि यहां नाव वाले भोलेनाथ की पूजा करते हैं। हालांकि, बारिश के मौसम में शिवलिंग तक नहीं पहुंचा जा सकता। गर्मियों और सर्दियों में नाव वाले टूरिस्ट के कहने पर ही उन्हें शिवलिंग के दर्शन कराते हैं।
