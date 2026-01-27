नेचर लवर्स के लिए जन्नत बना छत्तीसगढ़, गंगरेल से चित्रकोट तक घूमने की 7 बेस्ट जगहें, जानें कैसे पहुंचें और कहां ठहरें?

यहां कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ उपलब्ध हैं, जिनमें कमांडो नेट, रोप लाइनिंग, ज़िप लाइनिंग, वॉटर साइकलिंग, कयाक, पैरासेलिंग और ऑक्टेन शामिल हैं। बोटिंग के ऑप्शन 50 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक हैं। यह मंदिर अभी बन रहा है, लेकिन सोशल मीडिया फोटो शूट के लिए यह एक खूबसूरत जगह है। छत्तीसगढ़ के एक कोने में स्थित यह शानदार मंदिर NH-30 जगदलपुर रोड पर बालोद जिले से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। इसे गंगरेल का आखिरी पॉइंट भी माना जाता है।