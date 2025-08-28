Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: राज्य पुलिस सेवा के 7 अफसरों को आईपीएस अवार्ड, यूपीएससी ने राज्य की सूची के आधार पर किया चयन

CG News: यूपीएससी ने विचार करने के बाद 7 अफसरों के नाम पर सहमति जताई। बैठक के 20 दिन बाद केंद्र सरकार द्वारा इसकी सूची जारी की गई है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 28, 2025

CG News: राज्य पुलिस सेवा के 7 अफसरों को आईपीएस अवार्ड, यूपीएससी ने राज्य की सूची के आधार पर किया चयन

CG News: राज्य पुलिस सेवा के 7 अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) कैडर के लिए चयनित किए गए है। गृह विभाग के उपसचिव चंदन कुमार द्वारा बुधवार को इसकी सूची जारी की गई है। इसमें, पंकज चंद्रा, भावना पांडे, विमल कुमार बैस, हर्ष राठौर, वेदव्रत सिरमौर, राजश्री मिश्रा और श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा का नाम शामिल है।

बता दें कि दिल्ली में 6 अगस्त को होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान छत्तीसगढ़ की ओर से भेजे गए 21 नामों पर यूपीएससी ने विचार करने के बाद 7 अफसरों के नाम पर सहमति जताई। बैठक के 20 दिन बाद केंद्र सरकार द्वारा इसकी सूची जारी की गई है।

Published on:

28 Aug 2025 10:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: राज्य पुलिस सेवा के 7 अफसरों को आईपीएस अवार्ड, यूपीएससी ने राज्य की सूची के आधार पर किया चयन

