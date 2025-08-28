CG News: राज्य पुलिस सेवा के 7 अफसरों को आईपीएस अवार्ड, यूपीएससी ने राज्य की सूची के आधार पर किया चयन

बता दें कि दिल्ली में 6 अगस्त को होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान छत्तीसगढ़ की ओर से भेजे गए 21 नामों पर यूपीएससी ने विचार करने के बाद 7 अफसरों के नाम पर सहमति जताई। बैठक के 20 दिन बाद केंद्र सरकार द्वारा इसकी सूची जारी की गई है।