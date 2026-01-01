CG News: नए साल 2026 के पहले दिन मंत्रालय में अफसरों की मीटिंग, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुलाई अहम बैठक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Photo Patrika)
CG News: नए साल 2026 के पहले दिन ही सीएम साय मंत्रालय में अफसरों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। आज एक जनवरी 2026 को होने वाली बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी।
इस बैठक में सभी अपर मुख्य, प्रमुख सचिव सचिव और विशेष सचिव मौजूद रहेंगे। बैठक में सभी विभाग अध्यक्ष को भी बुलाया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने कल शाम एक संक्षिप्त सूचना जारी की, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक विचार-विमर्श आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में शासन की प्राथमिकताओं, भावी कार्ययोजनाओं और सुशासन से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी।
यह संवाद कार्यक्रम शासन के कार्यों को और अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे अनुरोध है कि निर्धारित समय के अनुसार संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हों।
