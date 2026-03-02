800 साल पुराना मोहदेश्वर नाथ मंदिर! साल में तीन बार रंग बदलता है शिवलिंग, होलिका दहन पर रातभर मेला

हर साल होलिका दहन पर यहां रातभर मेला लगता है। पुजारी व गांव के लोगों ने बताया कि 800 साल पहले से यहां मेला लग रहा है। ग्रामीण इस बार 3 मार्च को (होलिका दहन) करेंगे और इसी दिन मेला लगेगा। शाम 7 बजे ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर के पट खोलकर भस्म आरती, गंगा आरती करके भगवान शिव की पूजा की जाएगी।