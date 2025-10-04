Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर में सराफा व्यापारी से 86 किलो चांदी की लूट, बदमाशों ने हाथ-पैर बांधकर बनाया बंधक…

CG Crime News: रायपुर में देर रात हुई एक बड़ी वारदात ने शहर में सनसनी फैला दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार इलाके में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक सराफा व्यापारी को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 04, 2025

रायपुर में सराफा व्यापारी से 86 किलो चांदी की लूट, बदमाशों ने हाथ-पैर बांधकर बनाया बंधक...(photo-patrika)

रायपुर में सराफा व्यापारी से 86 किलो चांदी की लूट, बदमाशों ने हाथ-पैर बांधकर बनाया बंधक...(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात हुई एक बड़ी वारदात ने शहर में सनसनी फैला दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार इलाके में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक सराफा व्यापारी को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार, लुटेरों ने पहले व्यापारी के हाथ-पैर बांध दिए और फिर बेहोश करने के लिए उसे नशीला पदार्थ सुंघा दिया। व्यापारी के बेसुध होते ही आरोपी दुकान में रखे लगभग 86 किलो चांदी के जेवरात समेटकर फरार हो गए।

CG Crime News: 86 किलो चांदी लेकर फरार हुए बदमाश

घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी लूट की घटना को देखते हुए यह किसी संगठित गिरोह का काम हो सकता है। पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है और संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। इस वारदात से सराफा कारोबारियों में दहशत का माहौल है। व्यापारियों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है।

Updated on:

04 Oct 2025 05:10 pm

Published on:

04 Oct 2025 05:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में सराफा व्यापारी से 86 किलो चांदी की लूट, बदमाशों ने हाथ-पैर बांधकर बनाया बंधक…

रायपुर

छत्तीसगढ़

