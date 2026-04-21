CG Special Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा में 27 अप्रैल को विशेष सत्र, महिला आरक्षण पर निंदा प्रस्ताव लाएगी सरकार

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं को लगभग 57 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जबकि विधानसभा में भी 21-22 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व है। उनका कहना था कि यह दिखाता है कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है और जमीनी स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन “फूट डालो और राज करो” की नीति पर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कुछ दलों पर धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर समाज को बांटने का आरोप भी लगाया।