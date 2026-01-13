10 साल की बच्ची के साथ 55 साल के बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म, बजरंग दल का आक्रोश, कड़ी कार्रवाई की मांग…

इस घटना ने राजधानी रायपुर में नाबालिगों की सुरक्षा और बढ़ते यौन अपराधों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने दोषियों को कड़ी सजा देने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।