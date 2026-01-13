10 साल की बच्ची के साथ 55 साल के बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म, बजरंग दल का आक्रोश, कड़ी कार्रवाई की मांग...(photo-patrika)
CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडरी झंडा चौक निवासी 55 वर्षीय बुजुर्ग पर 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता के परिजनों ने तत्काल थाने में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में नाबालिग के साथ किए गए अपराध की पुष्टि हुई है। मामले में साक्ष्य संकलन और विस्तृत जांच जारी है।
घटना की जानकारी सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सिविल लाइन थाना पहुंचे। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कठोर सजा की मांग करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नाबालिगों के साथ होने वाले अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ कानून की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
पुलिस प्रशासन ने पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की है। साथ ही, पीड़िता को आवश्यक मानसिक और चिकित्सकीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि पीड़िता की पहचान और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
इस घटना ने राजधानी रायपुर में नाबालिगों की सुरक्षा और बढ़ते यौन अपराधों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने दोषियों को कड़ी सजा देने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
