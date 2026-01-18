6वीं पास युवक ने की 1.35 करोड़ की ठगी, 26 लोगों को ऐसे बनाया निशाना, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

पुलिस के मुताबिक, रोहित दास की कुलदीप भतपहरी से जान-पहचान थी। कुलदीप ने खुद को फाइनेंस एक्सपर्ट बताते हुए शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर भारी मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। निवेश पर उसे हर माह ब्याज देने का झांसा दिया। रोहित उसकी बातों में आ गया और कुल 15 लाख 60004 रुपए उसके बताए अनुसार निवेश किया। कुछ माह ब्याज मिलता रहा। इसके बाद वर्ष 2024 में आरोपी फरार हो गया। उसे रिटर्न नहीं दिया।