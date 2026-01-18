6वीं पास युवक ने की 1.35 करोड़ की ठगी, 26 लोगों को ऐसे बनाया निशाना, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

6वीं पास युवक ने की 1.35 करोड़ की ठगी (photo-patrika)
Fraud News: रायपुर में 6वीं पास एक युवक ने करोड़ों की ठगी की है। शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 1 करोड़ से अधिक की रकम ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुद को शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बताकर 26 लोगों को झांसा दिया और उनसे कुल 1 करोड़ 35 लाख रुपये से अधिक की ठगी की।
मामला मोवा-पंडरी थाना क्षेत्र का है। पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी शुरुआत में कुछ निवेशकों को मुनाफा देता रहा, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता गया, लेकिन बाद में वह पैसे लेकर फरार हो गया।
पुलिस के मुताबिक, रोहित दास की कुलदीप भतपहरी से जान-पहचान थी। कुलदीप ने खुद को फाइनेंस एक्सपर्ट बताते हुए शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर भारी मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। निवेश पर उसे हर माह ब्याज देने का झांसा दिया। रोहित उसकी बातों में आ गया और कुल 15 लाख 60004 रुपए उसके बताए अनुसार निवेश किया। कुछ माह ब्याज मिलता रहा। इसके बाद वर्ष 2024 में आरोपी फरार हो गया। उसे रिटर्न नहीं दिया।
इसी तरह 26 अन्य लोगों से 1 करोड़ 35 लाख 14 हजार रुपए लेकर फरार हो गया था। इसकी शिकायत पर पंडरी पुलिस ने केस दर्ज किया था। शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने इसी तरह 26 लोगों को अपना शिकार बनाया और उनसे 1.35 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ठगी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कंप्यूटर सिस्टम, एक लैपटॉप और दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जो ठगी के मामलों में इस्तेमाल किए जा रहे थे।
सूत्रों के मुताबिक, कुलदीप भतपहरी पहले भी इसी तरह की ठगी के मामले में थाना टिकरापारा से जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि ठगी का दायरा और भी बड़ा हो सकता है। मामले की जांच जारी है।
