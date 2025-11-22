नशा–हथियार पर कड़ा प्रहार! तड़के 4 बजे पुलिस की 60 टीम का सर्च ऑपरेशन, 134 आरोपियों को भेजा जेल…

पुलिस के मुताबिक शुक्रवार की सुबह ऑपरेशन निश्चय के तहत अलग-अलग थानों के स्टॉफ और अधिकारियों की संयुक्त रूप से 60 टीमें बनाई गई। इसके बाद सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान 6 आरोपियों को गांजा बेचते पकड़ा गया। 29 आरोपियों को शराब बेचते और 1 को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। इसके साथ ही 21 वारंटियों को भी पकड़ा गया।