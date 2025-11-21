Bhilai News: महापौर की नेम प्लेट पर काला स्प्रे, दो एनएसयूआई नेता पर केस दर्ज

पुलिस थाना पद्मनाभपुर (Photo Patrika)
Bhilai News: नगर निगम कार्यालय में गुरुवार को महापौर अल्का बाघमार की नेम प्लेट पर काला स्प्रे किए जाने का मामला सामने आया है। इस कृत्य के लिए दो युवकों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पद्मनाभपुर टीआई राजकुमार लहरे के अनुसार, महापौर के कार्यालय के सामने लगी नेम प्लेट पर वरुण केवलतानी और आदिल खान द्वारा काला स्प्रे किया गया।
घटना की सूचना मिलने पर निगम सचिव रेवाराम मन्नू ने शिकायत दर्ज कराई। इस पर दोनों आरोपियों के खिलाफ संपत्ति विरूपण नियम की धारा तीन के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है।
निगम कार्यालय में महापौर के नेमप्लेट पर काले रंग से स्प्रे करने वाले एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष वरूण केवलतानी और आदिल खान के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक दुर्ग नगर निगम सचिव रेवाराम मनु की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
सचिव ने बताया कि 18 नवंबर को वह अपने कमरे में काम कर रहा था। शाम को महापौर कक्ष में पदस्थ कम्प्यूटर ऑपरेटर भूपेंद्र और भृत्य िवजय ने बताया कि दोपहर 12 बजे वरुण और आदिल आए थे।
