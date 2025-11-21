Bhilai News: महापौर की नेम प्लेट पर काला स्प्रे, दो एनएसयूआई नेता पर केस दर्ज

Bhilai News: नगर निगम कार्यालय में गुरुवार को महापौर अल्का बाघमार की नेम प्लेट पर काला स्प्रे किए जाने का मामला सामने आया है। इस कृत्य के लिए दो युवकों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पद्मनाभपुर टीआई राजकुमार लहरे के अनुसार, महापौर के कार्यालय के सामने लगी नेम प्लेट पर वरुण केवलतानी और आदिल खान द्वारा काला स्प्रे किया गया।