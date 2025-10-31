1 नवंबर से राज्योत्सव का भव्य आयोजन, पद्मश्री विभूतियों और बॉलीवुड सितारों से सजेगी शाम, जानें कब किसकी होगी प्रस्तुति

Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर नवा रायपुर राज्योत्सव मेला स्थल पर 1 नवंबर से 5 नवंबर तक राज्योत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। महोत्सव में छत्तीसगढ़ की मिट्टी की महक लिए लोक कला और संस्कृति के मूर्धन्य कलाकारों को मंच पर प्रमुखता दी गई है। विशेष रूप से पद्मश्री से सम्मानित कलाकारों की प्रस्तुति आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगी। कार्यक्रम प्रतिदिन 4 बजे से शुरू होगा।