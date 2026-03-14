रानी हार देखने आई महिला ले उड़ी 5 लाख के जेवर, CCTV से खुला राज, दो आरोपी गिरफ्तार

कुछ देर बाद महिला फोन पर बात करते हुए दुकान के बाहर गई और सहेली को बुलाकर लाने की बात कहकर वहां से फरार हो गई। महिला के काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर उसके साथ आए युवक से पूछताछ की गई। युवक ने अपना नाम मेषराम साहू और महिला का नाम कमलेश्वरी साहू बताया। पूछताछ के दौरान युवक भी मौका देखकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद टिकरापारा थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया।