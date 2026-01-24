CG News: रायपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद अधिकारियों की बैठक, बार-पब रात 12 बजे तक बंद करने के निर्देश

डॉयल 112 की सुविधा शुरू होने के बाद शहर के अधिकांश थानों में गश्त के फिक्स प्वॉइंट लगभग बंद हो गए हैं। रात्रि गश्त में हथियारबंद जवान भी नहीं निकलते हैं। गश्त करने वाले भी वाहन से घूमते हुए निकल जाते हैं। फिक्स प्वॉइंट पर रुकते नहीं हैं, जबकि जवानों को वहां पर कुछ घंटे रुकना रहता है। हथियारबंद जवानों की चेकिंग भी लंबे समय से नहीं हो रही है। कमिश्नरी में शामिल 21 थानों में से अधिकांश में फिक्स प्वॉइंट नहीं है।