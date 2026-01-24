CG News: रायपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद अधिकारियों की बैठक, बार-पब रात 12 बजे तक बंद करने के निर्देश

CG News: पुलिस कमिश्नरी लागू होने के दूसरे दिन पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी थाना क्षेत्रों में फिक्स गश्त प्वॉइंट बढ़ाने कहा। साथ ही रात्रि में हथियारबंद जवानों को गश्त करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा उन्होंने विजुअल पुलिसिंग पर जोर देते हुए घनी आबादी वाले इलाकों में भी गश्त-पेट्रोलिंग करने, बार-पब रात 12 बजे तक बंद करने, हर तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ ही पुलिस कमिश्नरी के अनुरूप काम करने का निर्देश दिया। बैठक करीब 3 घंटे चली। इसमें सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी व थानेदार शामिल हुए।
डॉयल 112 आने के बाद फिक्स प्वॉइंट बंद
डॉयल 112 की सुविधा शुरू होने के बाद शहर के अधिकांश थानों में गश्त के फिक्स प्वॉइंट लगभग बंद हो गए हैं। रात्रि गश्त में हथियारबंद जवान भी नहीं निकलते हैं। गश्त करने वाले भी वाहन से घूमते हुए निकल जाते हैं। फिक्स प्वॉइंट पर रुकते नहीं हैं, जबकि जवानों को वहां पर कुछ घंटे रुकना रहता है। हथियारबंद जवानों की चेकिंग भी लंबे समय से नहीं हो रही है। कमिश्नरी में शामिल 21 थानों में से अधिकांश में फिक्स प्वॉइंट नहीं है।
चोरी, डकैती, गुंडागर्दी की बड़ी वजह
गश्त के फिक्स प्वॉइंट नहीं होने से रात में पुलिस की मौजूदगी नजर नहीं आती है। यही वजह है कि रात में चोरी, लूट, गुंडागर्दी, रंगदारी, नशा करने वालों की अड्डेबाजी जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। रात में लूटपाट और हत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग