रामलला दर्शन के लिए इस दिन कृषि मंत्री नेताम जाएंगे अयोध्या, बोले- 500 सालों बाद हुआ पुनः विराजमान

रायपुरPublished: Feb 28, 2024 04:56:06 pm Submitted by: Khyati Parihar

Agriculture Minister will go to Ayodhya Dham: कृषि मंत्री राम विचार नेताम अयोध्या में प्रभु राम लला का दर्शन कर जन्मदिन को अवस्मरणीय बनाने के लिए सपरिवार अयोध्या जाएंगे और छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि के लिए प्रभु से आर्शीवाद लेंगे।

Agriculture Minister Ram Vichar Netam will go to Ayodhya: कृषि मंत्री राम विचार नेताम अयोध्या में प्रभु राम लला का दर्शन कर जन्मदिन को अवस्मरणीय बनाने के लिए सपरिवार अयोध्या जाएंगे और छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि के लिए प्रभु से आर्शीवाद लेंगे।