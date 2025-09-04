AI effect: होमवर्क और असाइनमेंट लिखने में भी एआई का सहारा, स्कूल मैनेजमेंट को मौलिकता के खत्म होने की चिंता. जारी की गाइडलाइन

नया रायपुर स्थित स्कूल में विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है जो एआई जनरेटेड कंटेंट पकड़ लेता है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि हम छात्रों को पूरी तरह रोकना नहीं चाहते। इसलिए 20 प्रतिशत तक एआई उपयोग की छूट दी गई है। बाकी सामग्री बच्चों को अपनी सोच और मेहनत से तैयार करनी होगी। इसी तरह शहर के एक अन्य स्कूल के प्रिंसिपल का मानना है कि एआई शिक्षा का अहम टूल बन सकता है, लेकिन छात्रों को इसका सही इस्तेमाल सिखाना जरूरी है।