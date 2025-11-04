आसमान में वायुसेना के फाइटर जेट बनाएंगे तिरंगा, 100 फीट की ऊंचाई से गुजरेंगे, सूर्यकिरण टीम दिखाएगी शौर्य

फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू ने बताया कि सूर्यकिरण एयरोबैटिक्स टीम में हॉक एमके 132 फाइटर जेट है। यह भारतीय वायुसेना का एडवांस ट्रेनर जेट है। जितने भी फाइटर पॉयलेट्स बनते हैं, इसी जेट विमान पर ट्रेनिंग लेते हैं। इसी जेट पर ट्रेनिंग लेकर यह लोग अलग-अलग फ्लाइट्स में शामिल होते हैं। जैसे सुखोई 30, रफाल के अलावा जितने भी जेट विमान हैं, सभी के पॉयलट इसी विमान से ट्रेनिंग लेते हैं।