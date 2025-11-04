आसमान में वायुसेना के फाइटर जेट बनाएंगे तिरंगा, 100 फीट की ऊंचाई से गुजरेंगे, सूर्यकिरण टीम दिखाएगी शौर्य

आसमान में वायुसेना के फाइटर जेट बनाएंगे तिरंगा(photo-patrika)
Suryakiran Aerobatic Mission: छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के समापन के दिन बुधवार को नवा रायपुर के आसमान में भारतीय वायुसेना के 9 फाइटर जेट विमानों की गूंज सुनाई देगी। यहां भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम सदैव सर्वोत्तम के जयघोष के साथ फाइटर जेट विमान हॉक एमके 132 में उड़ान भरकर हैरतअंगेज करतब दिखाएगी।
सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलने वाले एयर-शो में सूर्यकिरण टीम 9 जेट विमानों को 5 मीटर से भी कम दूरी पर उड़ाकर लोगों को रोमांचित कर देगी। अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जेट विमान आसमान में तिरंगा बनाकर लोगों के दिलों में देशभक्ति की उमंग भर देंगे।
इस एयर-शो को राजधानीवासी 25 किमी दूर से भी देख सकेंगे। बता दें कि यह हॉक एमके 132 वही जेट है, जिसे उड़ाकर प्रशिक्षित होने वाले भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलटों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धूल चटा दी थी।
बुधवार को होने वाले एयर-शो की रिहर्सल मंगलवार को की जाएगी। इसके लिए भारतीय वायुसेना के हॉक एमके 132 फाइटर विमान रायपुर पहुंच चुके हैं। सोमवार को प्रेस वार्ता में सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम के ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी ने बताया कि जेट उड़ाते समय टीम के सदस्यों के साथ तालमेल बैठाना जरूरी है।
इसके लिए अभ्यास जरूरी है। मंगलवार को रायपुर में एयर-शो के लिए रिहर्सल की जाएगी। सूर्यकिरण टीम में ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी, स्क्वाड्रन लीडर जसदीप सिंह, स्क्वाड्रन लीडर राहुल सिंह, स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कवंल संधू और अन्य लोग शामिल हैं।
सोमवार को दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सूर्यकिरण की टीम के साथ आरडी तिवारी, दानी स्कूल समेत अन्य सरकारी स्कूल के 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने मुलाकात की। इस दौरान बच्चों ने भारतीय वायुसेना के जांबाजों से कई सवाल किए। बच्चों ने जेट विमान की खासियत, परफॉरमेंस व तकनीकों के बारे में जाना। बच्चों ने वायुसेना में भर्ती होने के बारे में भी जानकारी ली।
भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम अब तक भारत के साथ ही अन्य देशों में 700 से ज्यादा एयर शो कर चुकी है। स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल ने बताया कि टीम ने बताया कि एयर-शो के दौरान जेट विमान करतब दिखाते हुए दर्शकों के सिर से मात्र 100 फीट की ऊंचाई पर से गुजरेगा। वहीं 10 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर भी ये विमान दर्शकों को रोमांचित कर देगा।
फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू ने बताया कि सूर्यकिरण एयरोबैटिक्स टीम में हॉक एमके 132 फाइटर जेट है। यह भारतीय वायुसेना का एडवांस ट्रेनर जेट है। जितने भी फाइटर पॉयलेट्स बनते हैं, इसी जेट विमान पर ट्रेनिंग लेते हैं। इसी जेट पर ट्रेनिंग लेकर यह लोग अलग-अलग फ्लाइट्स में शामिल होते हैं। जैसे सुखोई 30, रफाल के अलावा जितने भी जेट विमान हैं, सभी के पॉयलट इसी विमान से ट्रेनिंग लेते हैं।
