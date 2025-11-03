गांव की मिट्टी से निकला हमारा फाइटर पायलट, सूर्यकिरण टीम में किसान के बेटे की उड़ान, देखें Photo

तीन नवंबर को सूर्यकिरण की टीम रायपुर पहुंचेगी, वहीं 4 नवंबर को आधे घंटे की प्रैक्टिस होगी। इस दिन भी आम लोग पहुंच सकते हैं, वहीं 5 नवंबर को मुय प्रदर्शन होगा। प्रैक्टिस और मुख्य शो नवा रायपुर स्थित सेंध जलाशय के ऊपर होगा।