गांव की मिट्टी से निकला हमारा फाइटर पायलट, सूर्यकिरण टीम में किसान के बेटे की उड़ान, देखें Photo

CG News: महासमुंद जिले के पिथौरा तहसील का अर्जुनी गांव खास है। इसलिए कि इस गांव की मिट्टी ने देश को जांबाज फाइटर पायलट दिया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

image

Ajay Raghuvanshi

Nov 03, 2025

गांव की मिट्टी से निकला हमारा फाइटर पायलट, सूर्यकिरण टीम में किसान के बेटे की उड़ान, देखें Photo

CG News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा तहसील का अर्जुनी गांव खास है। इसलिए कि इस गांव की मिट्टी ने देश को जांबाज फाइटर पायलट दिया है।

गांव की मिट्टी से निकला हमारा फाइटर पायलट, सूर्यकिरण टीम में किसान के बेटे की उड़ान, देखें Photo

भारतीय वायुसेना के पायलट 32 वर्षीय गौरव पटेल छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष साल पूरे होने के मौके पर रजत जयंती पर नवा रायपुर के आसमान में सूर्यकिरण टीम के साथ अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे।

गांव की मिट्टी से निकला हमारा फाइटर पायलट, सूर्यकिरण टीम में किसान के बेटे की उड़ान, देखें Photo

गांव के प्राइमरी स्कूल से लेकर एनडीए की परीक्षा और फिर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने तक उनका पूरा सफर रोचक रहा है। पत्रिका से बातचीत में गौरव ने बताया कि सबसे बड़ा सपना एयरफोर्स में शामिल होना था।

गांव की मिट्टी से निकला हमारा फाइटर पायलट, सूर्यकिरण टीम में किसान के बेटे की उड़ान, देखें Photo

इसके बाद अपनी धरती पर सूर्यकिरण टीम के साथ फाइटर जेट के साथ उड़ान भरना सपनों को हकीकत में बदलने जैसा है। सूर्यकिरण एरोबेटिक शो पूरी तरह नि:शुल्क रहेगा।

गांव की मिट्टी से निकला हमारा फाइटर पायलट, सूर्यकिरण टीम में किसान के बेटे की उड़ान, देखें Photo

तीन नवंबर को सूर्यकिरण की टीम रायपुर पहुंचेगी, वहीं 4 नवंबर को आधे घंटे की प्रैक्टिस होगी। इस दिन भी आम लोग पहुंच सकते हैं, वहीं 5 नवंबर को मुय प्रदर्शन होगा। प्रैक्टिस और मुख्य शो नवा रायपुर स्थित सेंध जलाशय के ऊपर होगा।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / गांव की मिट्टी से निकला हमारा फाइटर पायलट, सूर्यकिरण टीम में किसान के बेटे की उड़ान, देखें Photo

