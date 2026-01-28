28 जनवरी 2026,

Ajit Pawar Death: विमान हादसे में अजित पवार की मौत, मंत्री ओपी चौधरी ने जताया गहरा दुख, पोस्ट शेयर कर कही ये बात…

Ajit Pawar Death: छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ओपी चौधरी ने अजित पवार के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संदेश जारी कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और परिजनों के प्रति संवेदना जताई।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 28, 2026

अजित पवार का निधन (photo source- Patrika)

अजित पवार का निधन (photo source- Patrika)

Ajit Pawar Death: मंत्री ओपी चौधरी ने अजित पवार के निधन पर दुख जताया। पोस्ट में मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार और छह अन्य लोगों की महाराष्ट्र के बारामती में एक चार्टर प्लेन क्रैश में मौत की दुखद खबर बहुत दुखद है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और इस दुख की घड़ी में दुखी परिवार को शक्ति दें। ओम शांति

Ajit Pawar Death: बारामती में हादसा

महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन हो गया है। वे 66 साल के थे। बुधवार सुबह 8.45 बजे बारामती में उनका प्लेन क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसा बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय हुआ। प्लेन में उनके साथ मौजूद अजित पवार के पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और फ्लाइट स्टाफ समेत पांच लोगों की मौत हो गई है।

Ajit Pawar Death: अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, पवार चार्टर्ड प्लेन से मुंबई से बारामती गए थे। वहां लैंडिंग करते समय प्लेन रनवे से फिसल गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने हादसे में पांच लोगों की मौत की पुष्टि की है। थोड़ी देर पहले ही छह लोगों के मारे जाने की खबर आई थी।

