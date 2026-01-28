Ajit Pawar Death: विमान हादसे में अजित पवार की मौत, मंत्री ओपी चौधरी ने जताया गहरा दुख, पोस्ट शेयर कर कही ये बात…

Ajit Pawar Death: मंत्री ओपी चौधरी ने अजित पवार के निधन पर दुख जताया। पोस्ट में मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार और छह अन्य लोगों की महाराष्ट्र के बारामती में एक चार्टर प्लेन क्रैश में मौत की दुखद खबर बहुत दुखद है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और इस दुख की घड़ी में दुखी परिवार को शक्ति दें। ओम शांति