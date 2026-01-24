24 जनवरी 2026,

शनिवार

भिलाई

Siscol Company Accident: इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा! लोहे का प्लेट गिरने से मजदूर की मौत, मचा हड़कंप

Siscol Company Accident: दुर्ग जिले के भिलाई में सिस्कोल कंपनी के प्लांट में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में क्रेन चला रहे एक वर्कर की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना भिलाई-3 थाना इलाके में हुई। मरने वाले की पहचान लेख राम कौशल (35) के तौर पर हुई है।

भिलाई

Laxmi Vishwakarma

Jan 24, 2026

लोहे का प्लेट मजदूर पर गिरा (photo source- Patrika)

लोहे का प्लेट मजदूर पर गिरा (photo source- Patrika)

Siscol Company Accident: दुर्ग जिले के भिलाई में सिस्कोल कंपनी के प्लांट में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में क्रेन चला रहे एक वर्कर की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना भिलाई-3 थाना इलाके में हुई। मरने वाले की पहचान लेख राम कौशल (35) के तौर पर हुई है।

प्लांट में मच गई अफरा-तफरी

इस घटना से प्लांट में अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेख राम कौशल उस सुबह अपनी रेगुलर ड्यूटी पर थे। वह ओवरहेड क्रेन का इस्तेमाल करके भारी लोहे की प्लेटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे।

ऐसे हुआ हादसा

Siscol Company Accident: बताया जा रहा है कि वह खुद क्रेन चला रहे थे। अचानक बैलेंस बिगड़ने से लोहे की प्लेटें फिसलकर सीधे लेख राम पर गिर गईं। प्लेटों का वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

Published on:

24 Jan 2026 12:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Siscol Company Accident: इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा! लोहे का प्लेट गिरने से मजदूर की मौत, मचा हड़कंप

