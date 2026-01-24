Siscol Company Accident: इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा! लोहे का प्लेट गिरने से मजदूर की मौत, मचा हड़कंप

Siscol Company Accident: दुर्ग जिले के भिलाई में सिस्कोल कंपनी के प्लांट में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में क्रेन चला रहे एक वर्कर की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना भिलाई-3 थाना इलाके में हुई। मरने वाले की पहचान लेख राम कौशल (35) के तौर पर हुई है।