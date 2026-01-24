Siscol Company Accident: इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा! लोहे का प्लेट गिरने से मजदूर की मौत, मचा हड़कंप

लोहे का प्लेट मजदूर पर गिरा (photo source- Patrika)
Siscol Company Accident: दुर्ग जिले के भिलाई में सिस्कोल कंपनी के प्लांट में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में क्रेन चला रहे एक वर्कर की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना भिलाई-3 थाना इलाके में हुई। मरने वाले की पहचान लेख राम कौशल (35) के तौर पर हुई है।
इस घटना से प्लांट में अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेख राम कौशल उस सुबह अपनी रेगुलर ड्यूटी पर थे। वह ओवरहेड क्रेन का इस्तेमाल करके भारी लोहे की प्लेटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे।
Siscol Company Accident: बताया जा रहा है कि वह खुद क्रेन चला रहे थे। अचानक बैलेंस बिगड़ने से लोहे की प्लेटें फिसलकर सीधे लेख राम पर गिर गईं। प्लेटों का वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग