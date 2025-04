Akshaya Tritiya: होगी धन की वर्षा, इस राज्य में होगा 2500 करोड़ का कारोबार

कारोबारियों (Businessmen) ने अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) पर रायपुर समेत प्रदेशभर ( Raipur and across the state) में 2500 करोड़ रुपए का कारोबार (business of Rs 2500 crore ) होने की उम्मीद जताई है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक, कपडा़ और अन्य कारोबार (Automobile, electronic, clothing and other businesses ) भी करोड़ों में होता है।