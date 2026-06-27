Alderman Appointment: 194 निकायों में से सिर्फ 35 में एल्डरमैन नियुक्त, बाकी दावेदार अब भी इंतजार में

Alderman Appointment: राज्य शासन ने प्रदेश के 194 नगरीय निकायों में से फिलहाल केवल 35 निकायों में ही एल्डरमैन की नियुक्ति की है। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस फैसले से आंशिक राहत मिली है, लेकिन अधिकांश निकायों में अब भी दावेदारों को इंतजार करना पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आने के बीच संगठन और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने यह नियुक्तियां की हैं।