एल्डरमैन की कुर्सी पर सियासत! रायपुर में एजाज ढेबर के करीबी को मौका, बिलासपुर की लिस्ट अटकी

सूची जारी होते ही सबसे अधिक चर्चा रायपुर नगर निगम के एल्डरमैनों को लेकर शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर दूसरे क्रम में शामिल विनय ओझा के नाम को लेकर लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं। कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पूर्व महापौर एजाज ढेबर के करीबी रहे व्यक्ति को एल्डरमैन बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर पार्टी के कुछ नेता और समर्थक यह तर्क दे रहे हैं कि विनय ओझा लंबे समय तक भाजपा से जुड़े रहे, वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ काम किया और बाद में कांग्रेस में चले गए थे।