4650 लोगों को मिलेगा रोजगार, नवा रायपुर टेक्सटाइल पार्क में पहली यूनिट की शुरुआत, मिलेंगी ये सुविधाएं

Nava Raipur Textile Park: रायपुर@संतराम साहू। नवा रायपुर में स्थापित किए जा रहे टेक्सटाइल पार्क में पहली यूनिट की स्थापना का भूमिपूजन उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने किया। बता दें कि तमिलनाडु की स्विफ्ट टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड 235 करोड़ रुपए के निवेश से यहां गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। इस यूनिट से 4650 लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश-विदेश में नई पहचान दिलाने यह अहम कदम है।