रायपुर नगर निगम में 100 करोड़ घोटाले का आरोप, TNC अप्रूवल में बड़ा खेल उजागर, जांच शुरू

जब मामले की जांच के लिए जोन क्रमांक 10 से मूल दस्तावेज मंगाए गए, तो पता चला कि नस्ती गायब हो चुकी है। जोन आयुक्त द्वारा इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है। दस्तावेजों के गायब होने से पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। फिलहाल गठित कमेटी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि घोटाले में किन-किन लोगों की भूमिका रही और किस स्तर पर नियमों की अनदेखी की गई।