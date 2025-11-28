Amit Shah visit CG: रायपुर पहुंचे अमित शाह, CM विष्णु देव साय ने किया भव्य स्वागत…

Amit Shah visit CG: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर आगमन पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। विमान उतरत ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आगे बढ़कर गृह मंत्री का आत्मीय स्वागत किया। स्वागत समारोह में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी अंदाज़ भी दिखा- अतिथियों को पुष्पगुच्छ और शाल भेंट कर सम्मानित किया गया।