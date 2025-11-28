Amit Shah visit CG: रायपुर पहुंचे अमित शाह, CM विष्णु देव साय ने किया भव्य स्वागत…

Amit Shah visit CG: रायपुर पहुंचे अमित शाह, CM विष्णु देव साय ने किया आत्मीय स्वागत...(photo-patrika)
Amit Shah visit CG: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर आगमन पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। विमान उतरत ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आगे बढ़कर गृह मंत्री का आत्मीय स्वागत किया। स्वागत समारोह में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी अंदाज़ भी दिखा- अतिथियों को पुष्पगुच्छ और शाल भेंट कर सम्मानित किया गया।
एयरपोर्ट परिसर में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, भाजपा पदाधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। शाह के स्वागत के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की थी।
गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे नवा रायपुर में आयोजित होने वाली आगामी उच्चस्तरीय बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके आगमन के साथ ही राजधानी में सुरक्षा व प्रोटोकॉल से जुड़े सभी इंतज़ामों को और सख्ती से लागू कर दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग