Agniveer Recruitment 2026: अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, जानें आवेदन करने के लिए पूरी डिटेल्स

Agniveer Recruitment 2026: भारतीय सेना द्वारा अग्निवीर भर्ती के लिए आधिकारिक वेब पोर्टल www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से 13 फरवरी 2026 से 01 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब बढ़ा कर 10 अप्रैल 2026 कर दी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में 17 वर्ष 6 माह से 21 वर्ष तक आयु वर्ग के वे युवा आवेदन करने के पात्र हैं, जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास से लेकर स्नातक अथवा डिप्लोमा उत्तीर्ण तक है।