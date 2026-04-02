जग्गी हत्याकांड पर हाईकोर्ट फैसले के बाद सियासत गरम, भाजपा विधायक ने कहा- सब कर्मों का फल

इसी दौरान कांग्रेस द्वारा मंत्रालय के एक अधिकारी पर निजी अस्पतालों से अवैध वसूली के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर पुरंदर मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह भी जांच का विषय है कि संबंधित अधिकारी किस कार्यकाल में सक्रिय था। उन्होंने सुझाव दिया कि पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह गतिविधि कब से चल रही थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे।