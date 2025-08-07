7 अगस्त 2025,

गुरुवार

रायपुर

Constable Recruitment: आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, परीक्षा 14 सितंबर को

Constable Recruitment: इच्छुक अभ्यर्थी 27 अगस्त तक व्यापम की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर को किया जाएगा।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 07, 2025

Constable Recruitment: आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, परीक्षा 14 सितंबर को
आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू (Photo Patrika)

Constable Recruitment: छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग पदों की लिखित परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 27 अगस्त तक व्यापम की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर को किया जाएगा। परीक्षा के माध्यम से 5967 आरक्षक पदों की भर्ती की जाएगी।

इसमें आरक्षक, जीडी, चालक और ट्रेड स्वीपर, धोबी, कुुक, ट्रेड-डीआर जैसे पद शामिल हैं। व्यापम वेबसाइट की जानकारी के अनुसार, यह पोस्ट पुलिस मुख्यालय द्वारा 2023 में भी ऑनलाइन आवेदन मंगवाए गए थे। शैक्षणिक अहर्ताओं के अनुसार, अभ्यर्थी को 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए।

अनुसूचित जनजाति के उमीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार और राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 5वीं पास पात्र होंगे। वहीं चालक पद के लिए भारी वाहन लाइसेंस और ट्रेड के लिए संबंधित ट्रेड में दक्षता आवश्यक है।

07 Aug 2025 11:56 am

