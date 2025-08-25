Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: निकायों के मनमाने खर्च, ऑडिट में 163 करोड़ की गड़बड़ी! अब जानकारी देने में छूट रहे पसीने

CG News: नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक ने नगर निगम आयुक्त और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के मुय नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी किया है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 25, 2025

CG News: निकायों के मनमाने खर्च, ऑडिट में 163 करोड़ की गड़बड़ी! अब जानकारी देने में छूट रहे पसीने
छत्तीसगढ़ विधानसभा (Photo Patrika)

CG News: राज्य सरकार नगरीय निकायों के मनमाने खर्च, लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं को रोक लगाने के लिए ऑडिट करवाती है। इस बार जुलाई 2025 को विधानसभा पटल पर ऑडिट रिपोर्ट को रखा गया है। इसमें 163 करोड़ की 50 ऑडिट आपत्ति सामने आई है। अब इनका जवाब देने में नगरीय निकाय के अधिकारियों को पसीने बहाने पड़ रहे। दरअसल, इसमें 2014-15 से गड़बड़ियां शामिल हैं। इससे दस्तावेज खंगालने में परेशानी हो रही है। जबकि इसकी पूरी रिपोर्ट नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को विधानसभा की स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखासमिति के सामने देनी होती है।

ऑडिट आपत्तियों के निराकरण के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक ने नगर निगम आयुक्त और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के मुय नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी किया है। जारी पत्र में निकाय का नाम, वित्तीय वर्ष, आपत्ति क्रमांक, आपत्ति की संक्षिप्त विवरण और उसका निराकरण आदि की जानकारी मांगी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के स्थानीय नगरीय निकायों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 जारी किया गया है। इसे विधानसभा के पटल पर रखा जा चुका है। उक्त वार्षिक प्रतिवेदन में कुल 50 अंकेक्षण आपत्तियों का उल्लेख किया गया है।

इन निकायों में मिली आपत्तियां

नगर निगम- रायपुर

नगर पालिका परिषद- तखतपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बलौदाबाजार, सूरजपुर।

नगर पंचायत- थानखहरिया, कोटा, बलोद (जांजगीर-चांपा), सरगांव, पेंड्रा।

आपत्ति कुल संया कुल राशि

बकाया मांग एवं कर व शुल्क जमा नहीं करने संबंधी 13 203333434

हानि व क्षति संबंधी 02 1344411

गबन संबंधी 02 81977

निर्माण कार्य संबंधी 01 8679452

असमायोजित अग्रिम संबंधी 01 1844925

स्थापना संबंधी 01 1073655

भण्डार कय नियम संबंधी 05 13806384

अप्राप्त अभिलेख संबंधी 06 49007401

अन्य आपत्तियां 19 1356212852

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 02:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: निकायों के मनमाने खर्च, ऑडिट में 163 करोड़ की गड़बड़ी! अब जानकारी देने में छूट रहे पसीने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.