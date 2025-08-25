CG News: निकायों के मनमाने खर्च, ऑडिट में 163 करोड़ की गड़बड़ी! अब जानकारी देने में छूट रहे पसीने

CG News: राज्य सरकार नगरीय निकायों के मनमाने खर्च, लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं को रोक लगाने के लिए ऑडिट करवाती है। इस बार जुलाई 2025 को विधानसभा पटल पर ऑडिट रिपोर्ट को रखा गया है। इसमें 163 करोड़ की 50 ऑडिट आपत्ति सामने आई है। अब इनका जवाब देने में नगरीय निकाय के अधिकारियों को पसीने बहाने पड़ रहे। दरअसल, इसमें 2014-15 से गड़बड़ियां शामिल हैं। इससे दस्तावेज खंगालने में परेशानी हो रही है। जबकि इसकी पूरी रिपोर्ट नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को विधानसभा की स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखासमिति के सामने देनी होती है।