CG Crime: जेवर बनाने के नाम पर कारीगर ले भागा 7 लाख का सोना, जांच में जुटी पुलिस

सोने को उसने दुकान की अलमारी में ही रखा। इसके अगले दिन वह दुकान नहीं आया। उसके घर गए, तो वहां भी ताला लगा मिला। इसके बाद नंदकिशोर ने दुकान की अलमारी चेक की, तो उसमें 60 ग्राम सोना नहीं था। राजू सोना लेकर फरार हो गया। चोरी गए सोने की कीमत 7 लाख 80 रुपए आंकी गई है। इसकी शिकायत पर गोलबाजार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।