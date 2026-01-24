24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Crime: जेवर बनाने के नाम पर कारीगर ले भागा 7 लाख का सोना, जांच में जुटी पुलिस

CG Crime: सोने को उसने दुकान की अलमारी में ही रखा। इसके अगले दिन वह दुकान नहीं आया। उसके घर गए, तो वहां भी ताला लगा मिला। इसके बाद नंदकिशोर ने दुकान की अलमारी चेक की, तो उसमें 60 ग्राम सोना नहीं था।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 24, 2026

CG Crime: जेवर बनाने के नाम पर कारीगर ले भागा 7 लाख का सोना, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस थाना गोलबाजार (Photo Patrika)

CG Crime: जेवर बनाने के नाम पर जेवर कारीगर एक सराफा कारोबारी के सोने को ले भागा। इसकी शिकायत पर पुलिस ने कारीगर के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस के मुताबिक नंदकिशोर सोनी का एलजी डाई कटिंग का कारोबार है।

उसने अपनी दुकान में जेवर बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के कारीगर राजू को रखा था। 11 जनवरी को उसने राजू को 60 ग्राम सोना जेवर बनाने के लिए दिया।

सोने को उसने दुकान की अलमारी में ही रखा। इसके अगले दिन वह दुकान नहीं आया। उसके घर गए, तो वहां भी ताला लगा मिला। इसके बाद नंदकिशोर ने दुकान की अलमारी चेक की, तो उसमें 60 ग्राम सोना नहीं था। राजू सोना लेकर फरार हो गया। चोरी गए सोने की कीमत 7 लाख 80 रुपए आंकी गई है। इसकी शिकायत पर गोलबाजार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 10:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Crime: जेवर बनाने के नाम पर कारीगर ले भागा 7 लाख का सोना, जांच में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: छत्तीसगढ़ के इन 12 मार्ग में 12 नवीन बसों का शुभारंभ, आधुनिक लाइसेंस सेंटर कार्यालय का हुआ भूमिपूजन

CG News: छत्तीसगढ़ के इन 12 मार्ग में 12 नवीन बसों का शुभारंभ, आधुनिक लाइसेंस सेंटर कार्यालय का हुआ भूमिपूजन
रायपुर

चित्रोत्पला फिल्म सिटी छत्तीसगढ़ की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को देगी नई गति, कलाकारों और पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

चित्रोत्पला फिल्म सिटी छत्तीसगढ़ की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को देगी नई गति, कलाकारों और पर्यटन को मिलेगा नया आयाम
रायपुर

Police Transfer: नए एसपी के आते ही बड़ा फेरबदल, 90 से अधिक पुलिसकर्मी हुए इधर से उधर, देखें लिस्ट

Transfer (photo-patrika)
रायपुर

नेशनल हॉलिडे में मिलेगा सैर का मौका

नेशनल हॉलिडे पर बड़ी खुशखबरी (photo source- Patrika)
रायपुर

Bharatmala Scam: EOW की बड़ी कार्रवाई! 3 पटवारियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल, जानें मामला…

भारतमाला मुआवजा घोटाला (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.