Assembly elections : राज्यों में विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने में जुटे सियासी धुरंधर

भाजपा ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की चुनावी ड्यूटी असम में लगाई है। साव को 8 तो चौधरी को 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों ही मंत्री विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होते ही तत्काल चुनावी राज्य में सियासी समीकरण और रणनीति बनाने पहुंच गए। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी कुछ मंत्रियों की आने वाले समय में ड्यूटी लगाई जाएगी। फिलहाल वहां प्रदेश भाजपा ने पूर्व मंत्रियों- विधायकों और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। पिछले दिनों पूर्व मंत्री राजेश मूणत, बेमेतरा के पूर्व विधायक अवधेश चंदेल, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडेय, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारियों को पश्चिम बंगाल में चुनावी ड्यूटी लगाई गई थी। वे सभी दो दिन पहले ही वापस आए हैं।