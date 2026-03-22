Raipur: निगम के 1600 करोड़ के बजट का अनुमान, पिछले बजट के कई वादे अधूरे

महापौर मीनल चौबे अपने दूसरे बजट की तैयारी में लगी हैं। 30 मार्च को निगम के सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि पिछले साल जैसा ही लगभग 1600 करोड़ के बजट का अनुमान है, क्योंकि एक साल के दौरान निगम का राजस्व बढ़ाने के प्लान पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। इसलिए निगम का बजट बढ़ने की संभावना कम है। ऐसे में शहर के लोगाें को मच्छरों के डंक से राहत नहीं मिल पाई है। पेयजल समस्या बरकरार है। तीन साल से फुंडहर, लाभांडी क्षेत्र में पानी टंकी बनकर तैयार है, लेकिन उसमें पाइप लाइन बिछाने का काम नहीं हुआ। नतीजा लोग बोर का पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने फिल्टर प्लांट से नलों में पानी नहीं मिल पाया। हालांकि कुछ वादों में महापौर मीनल चौबे जरूर खरी उतरी हैं। जैसे नालंदा टू लाइब्रेरी, दलदल सिवनी में लाइब्रेरी निर्माण कराना शुरू हुआ।