CG Traffic Advisory: दुर्ग-रायपुर यात्रा होगी धीमी! खारुन ब्रिज 1 महीने के लिए रहेगा बंद, जाम की आशंका

भिलाई-दुर्ग से नया रायपुर या एयरपोर्ट जाने वाले यात्री सेलूद-पाटन-अभनपुर मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं।

दुर्ग से रायपुर आने वालों के लिए सेलूद-फूंडा-जामगांव-अमलेश्वर मार्ग बेहतर विकल्प रहेगा।

चरोदा और भिलाई-3 क्षेत्र के लोग सिरसा गेट-मोतीपुर-अमलेश्वर मार्ग से रायपुर पहुंच सकते हैं।

कार और बाइक चालक रायपुर से दुर्ग जाते समय चंदनीडीह से मुड़कर पुराने रपटे या भाठागांव-अमलेश्वर मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।