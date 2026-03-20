CG Traffic Update: रायपुर में ट्रैफिक कंट्रोल का नया नियम, भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध

जारी निर्देशों के मुताबिक, रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 से शहर में आने वाले 18 प्रमुख मार्गों पर सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। यह व्यवस्था आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने तक लागू रहेगी। प्रशासन का कहना है कि इस फैसले से जाम की समस्या में कमी आएगी और आम लोगों को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा।