‘दंगल’ से अभिभावकों की बदली सोच! ओलंपियन पहलवान गीता फोगाट नेे रायपुुर में कहा- छोरियां अब छोरों से कम नहीं…

उत्तर: देश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खिलाडिय़ों के एक्सपोजर के लिए टूर्नामेंट जीतने ज्यादा होंगे, तो हम उतना बेहतर कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट होने से खिलाडिय़ों को एक्सपोजर मिलेगा और हमारे पदक भी बढ़ेंगे। कई बार खिलाड़ी खेल को प्रेशर के रूप में ले लेते हैं, जिससे उनके प्रदर्शन प्रभावित होता है और पदक जीतने से चूूक जाते हैैं। मैं भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में एक टाइम पर प्रेशर में आ गई थी, लेकिन खुुद को संभाला और पदक जीता। मीडिया और लोगों की उम्मीदों का बोझ का बड़ा प्रभाव होता है।