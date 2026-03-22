खारुन पुल मरम्मत के चलते दुर्ग-रायपुर मार्ग वनवे, एक माह तक ट्रैफिक डायवर्ट, बदले रूट से करें सफर

Kharun Bridge Repair: छत्तीसगढ़ के रायपुर के करीब 35 साल पुराने खारुन पुल का मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके चलते एक माह तक पुल से आवागमन वनवे रहेगा। दुर्ग से रायपुर की ओर वाला मार्ग बंद रहेगा। केवल रायपुर से दुर्ग वाले मार्ग से आना-जाना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं।