GST List Leaked: GST बकाया लिस्ट लीक! दवा कारोबारियों के नाम-रकम वायरल, बाजार में मचा हड़कंप

दवा कारोबारियों की GST लंबित लिस्ट लीक (photo source- Patrika)
GST List Leaked: राजधानी रायपुर में दवा कारोबारियों से जुड़ी जीएसटी के लंबित मामलों और डिमांड नोटिस की एक संवेदनशील सूची के सार्वजनिक हो जाने से व्यापारिक वर्ग में खलबली मच गई है। इस सूची में फर्मों के नाम के साथ बकाया राशि का उल्लेख होने से मामला और अधिक गंभीर बन गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, यह सूची मूल रूप से एक निजी ग्रुप में साझा की गई थी, ताकि संबंधित व्यापारियों को उनके लंबित जीएसटी प्रकरणों की जानकारी मिल सके। लेकिन किसी वजह से यह सूची बाहर वायरल हो गई, जिससे कारोबारियों में चिंता और नाराजगी दोनों बढ़ गई हैं। कई व्यापारियों का मानना है कि इस तरह की गोपनीय जानकारी का सार्वजनिक होना उनकी साख पर सीधा असर डालता है और बिना पूरी प्रक्रिया के उन्हें दोषी के रूप में प्रस्तुत कर देता है।
व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रकार की जानकारी सामने आने से उन पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि लंबित मामलों से जुड़ी सूचना व्यक्तिगत रूप से संबंधित फर्मों तक ही सीमित रहनी चाहिए थी।
रायपुर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अध्यक्ष संजय रावत ने स्पष्ट किया कि यह सूची संगठन के आंतरिक ग्रुप में सिर्फ जागरूकता के उद्देश्य से डाली गई थी। उन्होंने माना कि सूची में बकाया राशि जैसी संवेदनशील जानकारी हटाई जानी थी, लेकिन गलतीवश बिना संपादन के ही पोस्ट हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार जीएसटी नोटिस सीधे ई-मेल के माध्यम से भेजे जाते हैं और अक्सर वकीलों तक सीमित रह जाते हैं, जिससे व्यापारियों को समय पर जानकारी नहीं मिल पाती।
छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सतीश थौरानी ने कहा कि यह सूची किसी सरकारी विभाग द्वारा लीक नहीं की गई है। उनके अनुसार, यह जानकारी आंतरिक उपयोग के लिए साझा की गई थी, लेकिन इसके वायरल होने के कारणों की जांच की जा रही है।
इस घटना के बाद व्यापारियों में यह चिंता गहरा गई है कि ऐसी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक होने से न केवल उनकी छवि प्रभावित होती है, बल्कि कानूनी और आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। चैंबर ने व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने लंबित जीएसटी मामलों को गंभीरता से लें और समय रहते आवश्यक कार्रवाई पूरी करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।
इस पूरे घटनाक्रम ने दवा व्यापार से जुड़े लोगों के बीच सतर्कता बढ़ा दी है। साथ ही, यह भी महसूस किया जा रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा की जाने वाली संवेदनशील जानकारी को अधिक सावधानी और सुरक्षा के साथ संभालने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
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