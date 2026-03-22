GST List Leaked: GST बकाया लिस्ट लीक! दवा कारोबारियों के नाम-रकम वायरल, बाजार में मचा हड़कंप

मिली जानकारी के मुताबिक, यह सूची मूल रूप से एक निजी ग्रुप में साझा की गई थी, ताकि संबंधित व्यापारियों को उनके लंबित जीएसटी प्रकरणों की जानकारी मिल सके। लेकिन किसी वजह से यह सूची बाहर वायरल हो गई, जिससे कारोबारियों में चिंता और नाराजगी दोनों बढ़ गई हैं। कई व्यापारियों का मानना है कि इस तरह की गोपनीय जानकारी का सार्वजनिक होना उनकी साख पर सीधा असर डालता है और बिना पूरी प्रक्रिया के उन्हें दोषी के रूप में प्रस्तुत कर देता है।