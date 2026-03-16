Fire Accident: कटक मेडिकल कॉलेज में भीषण आग, 10 मरीजों की मौत, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जताया गहरा शोक

Fire Accident: ओडिशा के कटक में स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में अब तक 10 मरीजों की जलकर मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य मरीज गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जानकारी के अनुसार आग ट्रॉमा केयर आईसीयू (ICU) वार्ड में सोमवार तड़के लगी।