Fire Accident: कटक मेडिकल कॉलेज में भीषण आग, 10 मरीजों की मौत, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जताया गहरा शोक

ओडिशा में हुई दुर्घटना पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जताया गहरा शोक(Photo Patrika)
Fire Accident: ओडिशा के कटक में स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में अब तक 10 मरीजों की जलकर मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य मरीज गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जानकारी के अनुसार आग ट्रॉमा केयर आईसीयू (ICU) वार्ड में सोमवार तड़के लगी।
जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। इस हादसे में कुछ अस्पताल कर्मचारी भी झुलसे हैं और कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा केयर आईसीयू में आग लगने की दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को अत्यंत पीड़ादायक और हृदयविदारक बताया है।
मुख्यमंत्री साय ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुखद घड़ी में छत्तीसगढ़ की जनता उनके साथ खड़ी है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।
मुख्यमंत्री साय ने महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे दिवंगत पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवारों को इस कठिन समय को सहने की शक्ति प्रदान करें।
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