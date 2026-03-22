रेलवे की नई सुविधा! अब ऐप के माध्यम से बुक कर पाएंगे कुली, ट्रेन के स्टेशन पहुंचने से पहले होंगे मौजूद…

रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए इस ऐप को शुरू करने से पहले सर्वे कराया जा रहा है। इसमें रेलवे ने 12 प्रश्न दिए हैं, जिसमें हां-नहीं ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऐप में कुली बुक करने के लिए ऐप का उपयोग करेंगे, लेन-देन में पारदर्शिता, मोल-भाव और समय की बचत जैसे सवाल पूछे गए है। साथ ही सुझाव के साथ नाम और ई-मेल आईडी भी मांगा गया है।