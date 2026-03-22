22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

मां ने दी बेटे की सुपारी, हत्यारों ने उसी को मारकर लूट लिए जेवर और गहने, सामने आया पूरा सच…

रायपुर में करीब 5 साल पहले टिकरापारा इलाके में हुए सनसनीखेज मर्डर का मास्टरमाइंड गुजरात के अहमदाबाद में पकड़ा गया। हत्या में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 22, 2026

मां ने दी बेटे की सुपारी, हत्यारों ने उसी को मारकर लूट लिए जेवर और गहने, सामने आया पूरा सच...(photo-patrika)

मां ने दी बेटे की सुपारी, हत्यारों ने उसी को मारकर लूट लिए जेवर और गहने, सामने आया पूरा सच...(photo-patrika)

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर में करीब 5 साल पहले टिकरापारा इलाके में हुए सनसनीखेज मर्डर का मास्टरमाइंड गुजरात के अहमदाबाद में पकड़ा गया। हत्या में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है। आरोपियों ने एक विधवा महिला की हत्या की थी। आरोपी के पकड़े जाने के बाद गुजरात पुलिस ने मामले की सूचना रायपुर पुलिस को दे दी है।

CG Murder Case: रायपुर पुलिस करेगी गिरफ्तार

टिकरापारा थाना क्षेत्र में 19 अक्टूबर 2021 को पटेल चौक निवासी शकुंतला यादव की लाश उनके घर में मिली थी। अज्ञात आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए थे। इसमें एक आरोपी अजय कुमार उर्फ लक्ष्मीसागर मिश्रा पकड़ा गया है। उसका दूसरा साथी केतन उर्फ केटी तिवारी फरार है। दोनों ने मिलकर शकुंतला की हत्या की थी।

संपत्ति को लेकर विवाद: अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक मृतका शकुंतला के दो पुत्र हैं। बड़ा बेटा अजय यादव कई सालों से अलग रहता है। शंकुतला अपने छोटे बेटे अमित यादव के साथ रहती है। शकुंतला और उसके छोटे बेटे का अजय के साथ संपत्ति को लेकर विवाद होता था। इसके चलते शकुंतला और अमित ने मिलकर अजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

बेटे की हत्या के इरादे से आया, मां को मार डाला

लक्ष्मीसागर अपने साथ केतन उर्फ केटी तिवारी के साथ रायपुर पहुंचा। इसके बाद दोनों शकुंतला के घर पहुंचे। उस समय शकुंतला का बेटा अमित एक मामले में जेल था। शकुंतला घर पर अकेली है। इससे आरोपियों की नीयत खराब हो गई। दोनों बहाने से रात में शकुंतला के घर ही रुक गए।

इसके बाद दोनों ने मिलकर रस्सी से शकुंतला की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद घर में रखे 10 लाख नकद और 30-35 तोला सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना के बाद दोनों उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक ज्वेलर्स के पास पहुंचे। सभी गहने बेच दिए।

4 लाख में मर्डर की सुपारी

अमित एक निजी अस्पताल में सिक्युरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसकी पहचान सिक्युरिटी गार्ड अजय कुमार उर्फ लक्ष्मीसागर मिश्रा से थी। उसने साजिश के तहत लक्ष्मीसागर को अपने भाई अजय की हत्या करने कहा। इसके बाद लक्ष्मीसागर ने शकुंतला से मुलाकात की।

मां-बेटे ने 4 लाख रुपए में हत्या करने के लिए लक्ष्मीसागर को कहा। लक्ष्मीसागर को एडवांस में 1 लाख रुपए दिए गए। रकम लेकर लक्ष्मीसागर अपने गांव चला गया। काम पूरा नहीं हुआ, तो मां-बेटे लक्ष्मीसागर के घर पहुंचे। आरोपी ने दोनों को जल्द काम पूरा करने का भरोसा देकर लौटा दिया।

आखिरकार पकड़ा गया मास्टरमाइंड

हत्या का मास्टरमाइंड लक्ष्मीसागर गिरफ्तारी से बचने मोबाइल फोन, पैन कार्ड, आधार कार्ड का उपयोग नहीं करता था। लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता था। वह गोवा, मुंबई और वर्ष 2022 में अहमदाबाद के नरोडा में छिपकर रह रहा था। मुखबिर से सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को धरदबोचा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 01:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मां ने दी बेटे की सुपारी, हत्यारों ने उसी को मारकर लूट लिए जेवर और गहने, सामने आया पूरा सच…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

खारुन ब्रिज पर मरम्मत शुरू, दुर्ग-रायपुर रूट एक महीने प्रभावित

खारुन ब्रिज 1 महीने के लिए रहेगा बंद (photo source- Patrika)
रायपुर

ओलंपियन पहलवान गीता फोगाट नेे रायपुुर में कहा- छोरियां अब छोरों से कम नहीं...

‘दंगल’ से अभिभावकों की बदली सोच! ओलंपियन पहलवान गीता फोगाट नेे रायपुुर में कहा- छोरियां अब छोरों से कम नहीं...(photo-patrika)
रायपुर

रेलवे की नई सुविधा! अब ऐप के माध्यम से बुक कर पाएंगे कुली, ट्रेन के स्टेशन पहुंचने से पहले होंगे मौजूद...

रेलवे की नई सुविधा! अब ऐप के माध्यम से बुक कर पाएंगे कुली, ट्रेन के स्टेशन पहुंचने से पहले होंगे मौजूद...(photo-patrika)
रायपुर

खारुन पुल मरम्मत के चलते दुर्ग-रायपुर मार्ग वनवे, एक माह तक ट्रैफिक डायवर्ट

खारुन पुल मरम्मत के चलते दुर्ग-रायपुर मार्ग वनवे, एक माह तक ट्रैफिक डायवर्ट, बदले रूट से करें सफर(photo-patrika)
रायपुर

दस्तावेज में मामूली गड़बड़ी तो नाम गायब! वोटर लिस्ट में जुड़ना हुआ मुश्किल

SIR News: दस्तावेज में मामूली गड़बड़ी तो नाम गायब! वोटर लिस्ट में जुड़ना हुआ मुश्किल, तकनीकी खामियों से परेशान लोग...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.