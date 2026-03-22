मां ने दी बेटे की सुपारी, हत्यारों ने उसी को मारकर लूट लिए जेवर और गहने, सामने आया पूरा सच…

संपत्ति को लेकर विवाद: अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक मृतका शकुंतला के दो पुत्र हैं। बड़ा बेटा अजय यादव कई सालों से अलग रहता है। शंकुतला अपने छोटे बेटे अमित यादव के साथ रहती है। शकुंतला और उसके छोटे बेटे का अजय के साथ संपत्ति को लेकर विवाद होता था। इसके चलते शकुंतला और अमित ने मिलकर अजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची।